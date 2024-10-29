Израиль запретил деятельность агентства ООН на своей территории

Израильский парламент проголосовал за одобрение двух законопроектов, которые запрещают деятельность Агентства ООН по помощи и организации работ в Израиле (UNRWA).﻿﻿ Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Украинская правда.

Израиль утверждает, что более 10 процентов сотрудников UNRWA в Секторе Газа связаны с террором, а учебные заведения под эгидой организации постоянно подстрекают к ненависти к Израилю и прославляют террор.

Во втором законопроекте, предложенном законодателями для ограничения деятельности UNRWA, запрещается государственным органам власти вступать в любые контакты с UNRWA, что фактически существенно ограничит его деятельность в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принятие этих законопроектов станет "катастрофой", а вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель предупредил, что это "будет иметь катастрофические последствия".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин также выразили обеспокоенность законопроектами, заявив, что "введение в действие таких ограничений разрушит гуманитарную помощь в Газе", а также предоставление "жизненно важных" услуг в Восточном Иерусалиме.

Напомним, в феврале ЦАХАЛ обнаружил подземный дата-центр ХАМАС непосредственно под штаб-квартирой UNRWA в Секторе Газа. ЦАХАЛ также неоднократно наносил удары по командным центрам ХАМАС и боевикам, которые скрываются в школах UNRWA.