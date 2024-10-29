В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

За последние сутки с 28 на 29 октября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 9 боевых бронированных машин и около 90 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили: