В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
За последние сутки с 28 на 29 октября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 9 боевых бронированных машин и около 90 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 692 080 (+1360) человек ликвидировано;
- танков - 9129 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 18 404 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 19 917 (+45) ед;
- РСЗО - 1241 (+1) ед;
- средства ПВО - 984 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 939 (+72) ед;
- крылатых ракет - 2625 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 749 (+89) ед;
- специальной техники - 3566 (+10) ед.