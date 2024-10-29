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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки с 28 на 29 октября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 9 боевых бронированных машин и около 90 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 692 080 (+1360) человек ликвидировано;
  • танков - 9129 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 404 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 19 917 (+45) ед;
  • РСЗО - 1241 (+1) ед;
  • средства ПВО - 984 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 939 (+72) ед;
  • крылатых ракет - 2625 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 749 (+89) ед;
  • специальной техники - 3566 (+10) ед.

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