Президент Литвы о реакции на войска КНДР: Нерешительность ведет к эскалации

Президент Литвы Гитанас Науседа описал, какой должна быть реакция НАТО на развертывание северокорейских войск на территории РФ и их возможное привлечение в войну против Украины, сообщает Европейская правда.

Говоря о реакции на такие шаги, литовский президент подчеркнул, что "нерешительность ведет к эскалации, а не наоборот".

"Северокорейские войска помогают России в ее войне против Украины. НАТО должно отреагировать, предоставив Украине все необходимое для победы" , – отметил он.

Среди шагов, которые должно предпринять НАТО, Науседа назвал поставки Украине дальнобойных ракет, разрешение на удары вглубь российской территории, увеличение военной помощи.

В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на переброску войск КНДР в Россию.

Постоянный представитель Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис накануне заявил, что Альянс должен ответить конкретными действиями на развертывание северокорейских войск в России.

Как известно, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил развертывание северокорейских войск для оказания помощи Москве на поле боя в Курской области.