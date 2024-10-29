Оккупанты ударили по Украине ударными беспилотниками: сколько сбила ПВО

В ночь на 29 октября российские войска применили для ударов по Украине беспилотники типа Shahed и дронов неустановленного типа, а также ракету "Искандер-М". Силы ПВО сбили 26 беспилотников, еще 20 были локационно потеряны, а один вернулся в Россию.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 48 "Шахедов" и дронов неустановленного типа по направлениям Орел, Курск (РФ). Баллистическую ракету "Искандер-М" оккупанты запустили из Крыма по Кривому Рогу. Также авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории по разным направлениям.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БпЛА, 20 беспилотников локационно потеряно, один — вернулся в Россию" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.