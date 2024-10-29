Украина получит энергогенерирующее оборудование на 80 МВт за средства Норвегии – "Нафтогаз"

За предоставленные Норвегией деньги Украина получит энергогенерирующее оборудование на 80 МВт, что обеспечит украинской электросети дополнительные мощности. Об этом объявила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Европейская правда.

За грантовые средства правительства Норвегии и организационного участия ПРООН уже заключено соглашение, согласно которому компания-производитель поставит электрогенерирующее оборудование, которое обеспечит 80 МВт дополнительной мощности для украинской электросети.

Как отметили в компании, это поможет обеспечить дополнительную генерацию электроэнергии и тепла для жителей "одной из областей" Украины.

Ранее в октябре объявили, что Норвегия в рамках долгосрочного плана поддержки Украины увеличила до 3 млрд. норвежских крон (приблизительно 274,2 млн. долларов) финансирования в поддержку энергетического сектора перед приближением зимы.