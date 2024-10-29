Китай отреагировал на выборы в Грузии: Уважаем выбор народа

Китай сдержанно прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии, заявив, что уважает выбор грузинского народа и готов работать со всеми сторонами по развитию двусторонних отношений. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя результаты парламентских выборов в Грузии, сообщает Укринформ.

"Китай уважает выбор грузинского народа и искренне желает Грузии стабильности и процветания" , – сказал Линь.

В то же время, он воздержался от поздравлений в адрес партии власти "Грузинская мечта", которая, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, получила более 54% мест в законодательном органе страны.

"Китай готов работать со всеми сторонами для содействия непрерывному развитию китайско-грузинских отношений" , – добавил дипломат.

Китай и Грузия в конце июля прошлого года объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Тбилиси в сентябре того же года отменил визовый режим для граждан КНР, а Пекин сделал такой же шаг в феврале этого года, и с мая гражданам Грузии не нужны визы для поездок в Китай.

Напомним, международные наблюдатели заявили о давлении и запугивании на выборах в Грузии. Международная миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии насчитывала 529 представителей из 42 стран, в том числе 380 экспертов БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 39 представителей от ПАСЕ, 38 – от Парламентской ассамблеи НАТО и 1

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы в парламент, результаты которых назвала "тотально сфальсифицированными".

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования на парламентских выборах, согласно которым партия власти "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 54,273%. Партия экспрезидента Грузии Саакашвили "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены", оппозиционные партии "Хухаря – за Грузию" и "Лело" заявили, что не признают результаты парламентских выборов.

Оппозиционные партии в Грузии, не признающие результаты парламентских выборов 26 октября, требуют проведения повторных выборов, организованных «международной администрацией».