В коммуникации США с Украиной возникают проблемы из-за английского языка Зеленского и Ермака - FAZ

В контактах между Украиной и США на самом высоком уровне, в том числе и относительно перспектив приглашения в НАТО, сформировалась довольно специфическая проблема коммуникации — в частности из-за того, что отдельные руководители Украины пытаются говорить на английском без переводчиков, сообщает Новое время.

Об этом идет речь в статье влиятельного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием Особый путь канцлера (Der Sonderweg des Kanzlers), которая вышла на обложке воскресного номера FAZ от 27 октября. Материал анализирует как позиции союзников по НАТО относительно перспектив приглашения Украины в Альянс, так и ожидания официального Киева и возможную готовность украинской стороны к ряду компромиссов.

Авторы публикации пообщались с рядом источников в Украине, США и Франции и утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак на переговорах с американцами часто разговаривают на английском сами вместо того, чтобы тратить время на переводчиков.

«Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы, как говорят [источники FAZ], часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они [представители США] также не могут оценить и то, были ли их собственные объяснения корректно поняты [украинской стороной]» , — пишет немецкое издание.

Несмотря на эти трудности, согласно информации от украинских источников, группа американских чиновников в Совете национальной безопасности США сейчас работает над тем, как сделать возможным приглашение Украины в НАТО.