Госдолг Украины пересек отметку в 6,4 трлн грн

По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,4 трлн грн, или 155,56 млрд долларов.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минфина, сообщает Экономическая правда.

В частности, государственный долг Украины составил 6,1 трлн грн (95,52 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 148,59 млрд долларов, из которого:

Внешний долг составил 4,39 трлн грн (68,60 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 106,72 млрд долларов.

Внутренний долг составил 1,72 трлн грн (26,92 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 41,87 млрд долларов.

Гарантированный государством долг Украины составил 286,98 млрд грн (4,48%), или 6,97 млрд долларов, в частности: