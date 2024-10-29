В Ливане австрийские миротворцы ООН получили ранения в результате ракетного удара

Восемь военных Вооруженных сил Австрии, которые служат в составе сил ООН в Ливане получили ранения в результате ракетной атаки.﻿﻿ Со ссылкой на Die Presse, сообщает Европейская правда.

Как отметило издание, в составе сил ООН в Ливане служат 158 австрийских военных, из которых восемь получили ранения.

"Около четырех ракет попали в большую территорию лагеря ООН в Накуре" , – сообщил представитель армии, полковник Михаэль Бауэр.

По его словам, осколки по меньшей мере одной ракеты попали в австрийских солдат. Ранения были незначительными, а в некоторых случаях – только ссадины.

По словам Бауэра, сначала не было понятно, кто выпустил ракету, а позже силы ООН объявили, что ракета, очевидно, прилетела с севера, а значит, вероятно, была выпущена "Хезболлой" или союзной с ней группировкой.