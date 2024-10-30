Close button

DeepState: Оккупанты захватили еще два населенных пункта в Донецкой области

DeepState: Оккупанты захватили еще два населенных пункта в Донецкой области
Фото: Facebook

В ночь на 30 октября аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские войска оккупировали еще два населенных пункта Донецкой области.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении DeepState, сообщает Украинская правда.

"Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне", – сообщает проект.
ha9tkm1z59_big.jpg
Мапа: Deep State

Напомним, ранее DeepState сообщал, что россияне оккупировали город Горняк в Донецкой области.

Новости

Популярные темы форума

analytics