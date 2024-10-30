Россияне атаковали 12 громад Сумской области, ранили человека

В течение прошлого дня россияне совершили 107 обстрелов Сумской области, ранили жителя Великописаревской громады, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Зафиксировано 210 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свесская громады".

Великописаревскую громаду враг атаковал из миномета, артобстрелами, FPV-дронами, в общем - 22 взрыва. В результате обстрела ранения получил местный житель, а также поврежден частный жилой дом.

По Хотинской громаде с вражеского самолета был пуск авиационных бомб типа КАБ, удар FPV-дроном, сброс взрывных устройств с БпЛА - 9 взрывов.

В Сумской громаде зафиксировали пуск КАБ, 1 взрыв.

По Юнаковской громаде россияне осуществили атаку КАБ, артиллерийские обстрелы - 26 взрывов.

По Середино-Будской громаде враг бил из ствольной артиллерии, минометов, FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА - 28 взрывов.

На Белопольскую громаду с вражеского БпЛА произошли сброс взрывных устройств, минометные обстрелы, удары FPV-дронами - 51 взрыв.

Эсманскую громаду оккупанты атаковали FPV-дронами, осуществили минометные обстрелы, 10 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксировали удары FPV-дронами, сброс взрывных устройств с БпЛА, минометный обстрел - 24 взрыва.

На Путивльскую громаду осуществлена атака FPV-дроном, 1 взрыв.

По Свесской общине россияне ударили из артиллерии, РСЗО, FPV-дронами - 14 взрывов.

На Шалыгинскую общину враг сбросил 13 мин, ударил FPV-дроном.

На Миропольскую громаду с вражеского БпЛА осуществлен сброс взрывного устройства типа ВОГ и обстрел из ствольной артиллерии, 5 взрывов.