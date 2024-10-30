Блинкен обсудил с Ермаком помощь от США и Формулу мира – Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне провел встречу с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа США Мэтью Миллера, сообщает Европейская правда.

Согласно заявлению, Блинкен и Ермак обсудили военную и экономическую помощь США и текущие дипломатические усилия в поддержку Украины, включая конференции в поддержку украинской Формулы мира.

В ходе встречи Блинкен отметил "неизменную поддержку США суверенитета Украины в ее борьбе против жестокой российской агрессии и поддержку справедливого и прочного мира".

Ранее СМИ сообщили, что в рамках непубличных деталей "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Вашингтон о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").

По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Зеленский якобы попросил "Томагавки" как составляющую неядерного пакета сдерживания – одного из пунктов предложенного им "плана победы".