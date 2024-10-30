Евросоюз установил окончательные пошлины на импорт электрокаров из Китая

Европейская комиссия завершила антисубсидийное расследование импорта электромобилей из Китая и ввела компенсационные пошлины сроком на пять лет. Крупнейшие китайские автопроизводители будут платить от 17% до 35,3% пошлины в связи с угрозой экономических убытков для производителей ЕС из-за несправедливого субсидирования, говорится на сайте Еврокомиссии, сообщает Лига.Бизнес.

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости BEV [аккумуляторные электромобили] в Китае выиграет от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС" , — говорится в коммюнике ЕК.

Размер пошлин для разных производителей будет отличаться:

BYD: 17,0%;

Geely: 18,8%;

SAIC: 35,3%;

Tesla: 7,8%;

Другие компании, сотрудничавшие в ходе расследования: 20,7%;

Не сотрудничавшие компании: 35,3%.

Эти пошлины прибавляются к действующей ставке в 10%.

Еврокомиссия будет мониторить эффективность мер и оставляет возможность для переговоров с Китаем по альтернативным решениям.

Производители также могут запросить ускоренный просмотр для установления индивидуальной ставки пошлины.

Антисубсидийное расследование впервые анонсировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре 2023 года из-за быстрого роста экспорта дешевых электромобилей из Китая в ЕС. Цель этих мер – обеспечить честную конкуренцию и защитить европейскую промышленную базу.