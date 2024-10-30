Президент Грузии вызвали в прокуратуру после заявлений о фальсификации выборов

Из-за заявлений о фальсификации выборов президента Грузии вызывают в прокуратуру. Напомним, что Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране произошла "российская спецоперация", сообщает Эхо Кавказа.

В заявлении прокуратуры Грузии указано, что ведомство начало расследование фактов возможного фальсифицирования парламентских выборов на основе обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября 2024 года по статье 164 (3) УК Грузии – "фальсификация выборов".

"Согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в публичном пространстве через средства массовой информации, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна иметь доказательства возможного фальсифицирования парламентских выборов 2024 года, в связи с чем, в соответствии с установленным законом порядком, президент Грузии была приглашена на допрос в следственное ведомство 31 октября текущего года" , – сказано в заявлении.

В прокуратуре Грузии обещают провести "все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в обращении ЦИК, а также с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, представителями отдельных политических партий и наблюдательных миссий".

"В рамках расследования будут допрошены все лица, которые могут иметь информацию о предполагаемом преступном факте. Также сообщаем общественности, что в целях изучения отдельных правонарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов, правоохранительные органы активно ведут расследование по нескольким уголовным делам. О результатах расследования прокуратура будет периодически информировать общественность" , – говорится в заявлении.

По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила почти 54% голосов; оппозиционные "Коалиция за перемены" – 11%, "Единство – Национальное движение" – 10%, "Сильная Грузия" – 8,8%, "Гахария за Грузию" – 7,8%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, "Коалиция за перемены", "Единство-Нацдвижение" и "Сильная Грузия" не признали итоги выборов. Партия "Гахария за Грузию" считает, что "Грузинская мечта" подавила волю граждан Грузии, и опубликованные результаты выборов не отражают воли грузинского народа. Оппозиция объявила, что отказывается от работы в новом парламенте.

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