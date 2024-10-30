СБУ задержала российских агентов: наводили КАБы на защитников Донецкой области

Правоохранители задержали еще 4 агентов российских спецслужб, которые корректировали вражеские удары по Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"По данным следствия, задержанные пытались разведать и передать россиянам координаты боевых позиций сил обороны на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях" , — говорят в ведомстве.

Двое задержанных — жители Лимана и Славянска. Они шпионили за локациями украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы российской армии.

"В случае обнаружения потенциальных целей информаторами оккупанты планировали провести доразведку с помощью дронов, а затем атаковать управляемыми авиабомбами" , — отмечают в СБУ.

Еще один агент — житель Краматорска, корректировавший воздушные удары по военным госпиталям.

Четвертый работал на военную разведку окупантов — устанавливал координаты мостов, которые используют для переправки бронетехники ВСУ на восточный фронт.

По данным Службы безопасности, они являются "идейными сторонниками рашизма" или искали быстрые заработки.

Все четверо действовали отдельно друг от друга и выполняли задания разных кураторов.

Фото: СБУ

Задержанным объявили о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации об ВСУ).

Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, правоохранители задержали агента военной разведки РФ, который готовил координаты для ударов по защищающим Волчанск подразделениям Сил обороны.