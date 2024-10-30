Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью скандальной пропагандистке Ольге Скабеевой, в котором, в частности, порассуждал о подрывах газопроводов "Северный поток 1,2" и об "усталости" на Западе от развязанной РФ войны, сообщает Европейская правда.

Отрывки из интервью обнародовала сама пропагандистка.

В частности, в ходе интервью Фицо назвал "вздором" версию о том, что "Северные потоки" взорвали украинские офицеры.

Он также поделился своими мыслями об "усталости" от войны в Украине, отметив, в частности, что "в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

"И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую, извините за откровенность, – мы отводим взгляд и говорим: "Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", – говорит словацкий премьер.

Отметим, что премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

Отметим, что премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

Еще в августе 2023 года тогда еще кандидат в премьер-министры Фицо говорил, что война в Украине началась в 2014 году, "когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

А в годовщину полномасштабного вторжения он заявил, что война началась с "разгула украинских неонацистов".