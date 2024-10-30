Зеленский прокомментировал мирный план Трампа для окончания войны в Украине

Украина не против быстрых шагов, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп для окончания войны в Украине. Но Россия должна заплатить за агрессию, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

"Я не уверен, что политика будет коренным образом меняться. Я имею в виду, что даже если есть люди, которые выиграют и видят какие-то соглашения, скорые сделки, быстрые шаги и т.д., то мы также на стороне быстрого мирного решения. Но не только мы имеем за это платить", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина не является агрессором и никогда не была.

"Россия - агрессор, и они должны заплатить", - сказал он.

Президент Украины отметил, что будет счастлив, если в Киеве и Вашингтоне будет общая философия и общая точка зрения.

"Если нет, то просто хочу напомнить, что Европа большая, намного больше России. Я имею в виду и по экономике, и по вооружениям, по военному сегменту - очень сильная. Поэтому план состоит в том, чтобы не проиграть с не такой большой поддержкой со стороны США или если поддержка уменьшится. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на себя, на единство в Европе, на общественное мнение американского народа", - добавил он.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидат-республиканец Дональд Трамп называет Владимира Путина своим "другом" и заявляет о планах окончить войну России с Украиной с помощью одного телефонного звонка.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае потери поддержки Вашингтона после президентских выборов Украине будет очень сложно.

По его мнению, если сейчас заморозить конфликт без понимания, что будет завтра, какие гарантии безопасности будут у украинцев, это очень большой риск.