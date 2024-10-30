Украина выполнила требования для переговоров о вступлении – отчет Еврокомиссии

В Европейской комиссии отметили, что в процессе подготовки к вступлению в ЕС Украина "выполнила все шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года по предоставлению статуса кандидата. Об этом свидетельствует проект отчета ЕК по Украине в рамках так называемого "пакета расширения", фрагменты которого оказались в распоряжении журналистов, сообщает Европейская правда.

Среди прочего, в документе положительно отмечены усилия Украины по правам нацменьшинств – несмотря на то, что Венгрия считает прогресс Украины недостаточным. Так, ЕК положительно оценивает изменения в меньшинстве, одобренные в декабре 2023 года, при этом Брюссель пошел даже на то, чтобы подтвердить поддержку украинского закона даже без его анализа Венецианской комиссией, свидетельствуют источники издания.

"Хотя мы и отмечаем, что Венецианская комиссия не обновила свои рекомендации, но Еврокомиссия считает, что Украина выполнила необходимые меры" , – сказал источник.

Следует отметить, что украинское экспертное сообщество поддержало этот закон после того, как в него были внесены изменения, на которых настаивали эксперты, включая "Европейскую правду". Впрочем, венгерское правительство и приближенные к нему структуры продолжали предъявлять претензии к Украине, не соглашаясь с выполнением рекомендации.

Еврокомиссия также несколько раз отметила, что "ограничения основных прав, связанных с военным положением, остаются в целом пропорциональными".