Перед наступлением на Курщину Украина просила дальнобойное оружие – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о причинах начала Курской операции. По его словам, когда разведка получила данные о подготовке россиянами наступления на Харьков, Киев обратился к партнерам с просьбой помочь дальнобойным оружием, чтобы это остановить, сообщает Левый берег.

Союзники проинформировали, что нужно разрушить российские средства на ее территории, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью медиа Северной Европы. Но партнеры такого разрешения не дали.

Потому Украине пришлось воевать с оккупантами уже на территории Харьковской области. Россияне смогли разрушить некоторые линии, но их остановили. А после этого появилась информация, что они тоже собираются делать на севере. Путин сказал об этом публично: что он хочет создать там "буферные зоны". И Путину никто не ответил.

"Буферную зону через нашу север, восток, всю нашу территорию. Что это значит? Он сказал публично 10-30 километров нашей территории. Это сотни сел и городов. Когда мы поняли, что никто не даст нам дальнобойного оружия, а они разрушают нас с своей территории, чтобы создать буферную зону на севере, конечно, мы решили пойти на Курск, чтобы создать нечто похожее на буферную зону на их территории" , – рассказал президент.

Он напомнил, что враг атаковал на севере и школы, и больницы, и дома. И теперь Украина взяла под контроль определенную часть Курской области.

Зеленский подчеркнул, что Украина не пыталась брать под контроль какие-либо украинские предприятия или энергетические объекты.