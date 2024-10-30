Страны НАТО не передали Украине обещанное количество систем ПВО – Зеленский

Страны НАТО пообещали предоставить Украине шесть-семь систем для защиты неба, но на сегодняшний день они все еще не переданы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, сообщает Лига.net.

По словам президента, страны НАТО накануне саммит в Вашингтоне, который состоялся в июле, сказали, что не готовы видеть Украину в Альянсе пока идет полномасштабная война. Взамен они предложили усилить противовоздушную оборону.

"(Они сказали): "Мы не готовы сделать более решительные шаги в этом направлении. Но готовы передать вам, например, шесть-семь конкретных систем, которые защитят ваше небо" , – процитировал союзников Зеленский.

Он отметил, что нельзя сравнить две эти вещи – приглашение в НАТО и усиление ПВО, но Украина согласилась на предложение. Президент подчеркнул, что системы ПВО критически важны для Украины и было бы рискованно терять такую возможность.

По словам Зеленского, договорились о поставках до 1 сентября, но по состоянию на 30 октября это количество систем не было передано. Он подчеркнул, что Украина рассчитывала на эту помощь накануне третьей зимы с отключениями света и другими "испытаниями".