Еврокомиссары довольны работой Рады, но заметили притеснения оппозиции

Европейская комиссия считает эффективной работу украинского парламента, несмотря на ограничения, обусловленные военным положением, но видит также ограничения прав оппозиции и держит их на контроле, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежегодном отчете Еврокомиссии о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину.

Оценки исполнительного органа ЕС были представлены в рамках так называемого "пакета расширения", который Брюссель представляет каждую осень для всех государств-кандидатов. В частности, в нем оценивается состояние демократических институтов, что является частью "основополагающего" блока переговоров о вступлении в ЕС новых членов.

Еврокомиссия в документе подчеркнула, что Украина, несмотря на войну, остается демократией. В том числе ЕК высоко оценивает эффективность и парламента, и правительства, а также то, что они продолжают непрерывную работу. "Ключевые решения (Верховной Рады), особенно по безопасности и обороне, принимаются межпартийным большинством", отмечает отчет. Также в ЕК считают, что Рада не злоупотребляет процедурой ускоренного рассмотрения законопроектов.

Впрочем, в Брюсселе отметили определенные проблемы в работе оппозиции. "Парламентская оппозиция должна получить возможность выполнять свои функции", – говорится в документе.

В частности, в ЕК обратили внимание на безосновательные ограничения командировок депутатов.

"Случаи непропорциональных ограничений на поездки представителей парламентской оппозиции... должны получить надлежащее решение" , – говорится в документе.

До сих пор в Брюсселе воздерживались от публичных претензий по этому поводу.

Также ЕК отдельно прокомментировала то, что на заседаниях Верховной Рады действуют ограничения для журналистов, и отметила "индивидуальных депутатов", которые проводят собственные трансляции. Как известно, такие "нелегальные" трансляции, как текстовые, так и видео, проводят оппозиционные парламентарии.

Необходимо отметить, что в целом функционирование демократических институтов в Украине получило положительную оценку в отчете.