Еврокомиссия ожидает открытия переговорных кластеров с Украиной в следующем году

30 октября Европейская комиссия одобрила ежегодный пакет мер по расширению ЕС, в котором содержится подробная оценка состояния дел и прогресса, которые достигнули Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония, Сербия, Грузия, Молдова, Украина и Турция. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии, сообщает Левый берег.

В ЕК отметили, что открытие переговоров по вступлению с нашим государством стало «важным признанием решимости Украины проводить реформы на пути вступления в ЕС».

«После первой межправительственной конференции в июне 2024 года аналитическое изучение acquis (скрининг) происходит гладко. При условии выполнения Украиной всех условий Комиссия рассчитывает на открытие переговорных кластеров, начиная с основных, как можно скорее в 2025 году» , - отметили в Еврокомиссии.

Что касается других кандидатов на вступление, то, в частности, Черногория в целом достигла промежуточных контрольных показателей по двум разделам. Еврокомиссия отметила, что в сфере верховенства права и судебной системы необходим дальнейший прогресс.

Сербия выполнила контрольные показатели для открытия кластера 3 (конкурентоспособность и инклюзивный рост). В следующем году Сербия, как ожидается, ускорит работу по внедрению реформ, связанных со вступлением в ЕС, по всем направлениям, уделяя особое внимание промежуточным контрольным показателям верховенства закона, а также обеспечению действительно благоприятной среды для гражданского общества и СМИ.

Албании рекомендовали в дальнейшем наращивать темпы реформ, ориентированных на ЕС, в частности, в области верховенства закона, консолидации достижений в области правоохранительной деятельности, эффективной борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а также поощрение основных прав, включая свободу СМИ, право собственности и права меньшинств.

Северной Македонии рекомендовали продолжать реализацию реформ, связанных с ЕС, в частности, в рамках кластера основ: судебной системы, борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Что касается Боснии и Герцеговины, то ЕК готовит переговорную рамку с целью ее принятия Советом ЕС, как только страна предпримет все шаги, указанные в рекомендации Комиссии от октября 2022 года.

Косово подало заявку на членство в ЕС в декабре 2022 года. В ЕС отметили прогресс в борьбе с организованной преступностью, а также улучшение деловой среды. Косово необходимо активизировать усилия по укреплению верховенства закона и государственного управления, а также защите свободы выражения мнений.

Что касается Молдовы, то при выполнении всех условий Комиссия рассчитывает на открытие переговоров по кластерам, начиная с основ как можно быстрее в 2025 году.

Грузия: хотя в декабре 2023 года Европейский совет предоставил стране статус кандидата, процесс вступления в ЕС был де-факто приостановлен из-за действий правительства. Еврокомиссия отреагировала на нарушения во время парламентских выборов и отметила, что нужна всеобъемлющая избирательная реформа.

Турция является страной-кандидатом и ключевым партнером Европейского союза. Но переговоры остаются в тупике с 2018 года в соответствии с решением Совета ЕС. Еврокомиссия отметила, что серьезные опасения сохраняются в областях основных прав и верховенства закона.

Совет ЕС должен рассмотреть рекомендации Комиссии по каждому государству-кандидату и принять решение о дальнейших шагах в процессе расширения.