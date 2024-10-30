Зеленский анонсировал новое заседание "Рамштайна"

Ради мира Украина предлагает только те идеи, которые реально помогут этому. Уже известны контуры встречи в формате "Рамштайн". Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, Украина всегда предлагает только то, что реально поможет достичь подлинного мира. В частности, не устает это объяснять, в частности, нашим партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим.

"Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая состоится в ближайшие недели. Это важно. Очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и чтобы наши шаги с партнерами были действительно общими и максимально действенными" , - сказал Зеленский.

В начале октября сообщалось, что президент США Джо Байден перенес свой визит в Германию, где должен был возглавить встречу в формате "Рамштайн".

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что встреча все еще может пройти до конца октября.

Но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "Рамштайн" состоится в ноябре, стоит заметить, что в США в начале ноября состоятся президентские выборы - они назначены на 5 ноября. Возможно, "Рамштайн" состоится к этой дате.