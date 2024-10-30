Президент Грузии Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру в рамках расследования из-за вероятных фальсификаций на парламентских выборах. Со ссылкой на SOVA.news, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Президент Грузии утверждает, что ее вызов в прокуратуру "странным образом совпадает с указаниями Дмитрия Медведева". Заместитель председателя Совбеза России накануне призвал "отстранить от должности и арестовать" Зурабишвили.

"Я обращаюсь в прокуратуру, вы подотчетны народу, общественность требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств, и никто не ожидает, что прокуратура в этой ситуации сегодня начнет очевидные политические процессы против президента" , - отметила она.

Зурабишвили подчеркнула, что не намерена появляться в прокуратуре, и призвала ее "избегать политического сведения счетов".

"Более того, в этот момент, наши партнеры тоже на это смотрят – сможет ли прокуратура быть независимой, беспристрастной. Так что пусть прокуратура начнет свою работу, а президент займется своей. Как президент я продолжу свою работу и не собираюсь отчитываться перед прокуратурой" , - добавила она.

Напомним, 30 октября прокуратура Грузии на основании обращения Центральной избирательной комиссии начала расследование "по факту предполагаемого мошенничества на парламентских выборах, обладающего признаками преступления", предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии. В связи с этим президента Саломе Зурабишвили вызвали на допрос.

В прокуратуре уверяют, что одновременно проведут все необходимые следственные и процессуальные действия, как отмечено в приказе ЦИК, с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий.