Украина может стать членом ЕС до 2029 года - еврокомиссар

Украина может стать членом Европейского Союза (ЕС) в течение следующих пяти лет, если выполнит все необходимые реформы.﻿ Об этом заявил еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, сообщает Deutsche Welle.

30 октября в Брюсселе представили отчет о расширении ЕС, в котором говорится о прогрессе стран-кандидаток на вступление.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи сообщил, что ЕС создал для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан дополнительные инструменты, чтобы "помочь ускорить проведение реформ".

"Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ.Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской Комиссии" , — подчеркнул Варгеи.

Мандат новой Европейской комиссии будет иметь полномочия до конца 2029 года.

Напомним, Еврокомиссия готова открывать первые переговорные кластеры с Украиной в 2025 году при выполнении необходимых условий.