У Зеленского раскрыли детали плана на второй саммит мира

Украина готовит план по трем пунктам, который будет предоставлен на втором саммите мира. Идет активное сотрудничество со странами Глобального юга.﻿ Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, подготовка ко второму саммиту мира все еще продолжается, и это тема для отдельного разговора. Он также рассказал, что Украина готовит план презентовать по итогам первого саммита мира.

"Готовим план по трем пунктам, чтобы презентовать его на втором саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой" , - сказал Некифоров.

Украина проводит конференции для проработки пунктов формулы мира, которая станет основой мирного плана, который представят РФ на втором саммите мира.

Однако Россия отказывается от участия. Для привлечения Москвы в диалог Киев разработал план победы для партнеров, который Зеленский представил в Раде.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что второй саммит мира может пройти в Индии, ведь Киев готов выслушать предложения других стран по завершению войны, впрочем, на основе украинского формата.