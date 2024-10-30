Брак онлайн в "Дія" стал одним из лучших изобретений мира по версии Time
Украинский портал Дія по версии американского журнала Time стал одним из лучших изобретений мира. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Новое время.
Time ежегодно выбирает 200 изобретений, которые помогают менять мир.
Федоров отметил, что Дія попала в Time Best Inventions 2024 в категории Приложения и программное обеспечение. Приложение получило награду за Брак онлайн.
«Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге — наша украинская Дія», — отметил Федоров.
Он поблагодарил команду, которая работает над приложением и пользователей.
«Благодарен команде, которая работает 24/7, чтобы достигать таких результатов, и, конечно, пользователям. Вы — драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете Дію иностранцам… Мы меняем и меняемся, чтобы построить Украину, которой бы гордился весь мир. Спасибо!», — написал Федоров.