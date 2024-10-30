Брак онлайн в "Дія" стал одним из лучших изобретений мира по версии Time

Украинский портал Дія по версии американского журнала Time стал одним из лучших изобретений мира. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Новое время.

Time ежегодно выбирает 200 изобретений, которые помогают менять мир.

Федоров отметил, что Дія попала в Time Best Inventions 2024 в категории Приложения и программное обеспечение. Приложение получило награду за Брак онлайн.

«Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге — наша украинская Дія» , — отметил Федоров.

Он поблагодарил команду, которая работает над приложением и пользователей.