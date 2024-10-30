Генштаб: На Покровском направлении за сутки уничтожено более сотни оккупантов

С начала суток на Покровском направлении безвозвратные потери российской оккупационной армии составляют не менее 115 человек﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 30 октября, сообщает Деловая столица.

В настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Горячей оставалась ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес по территории Украины один ракетный и 58 авиационных ударов (задействовал, в частности, одну ракету и 68 КАБ), использовал для поражения 663 дрона-камикадзе. Совершил более 3800 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска. К тому же оккупанты активно применяли авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергались районы н.п. Малые Проходы, Кудеевка и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня 20 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой и Загрызово. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз в районах Екатериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные — наши воины остановили.

На Северском направлении враг дважды в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах н.п. Верхнекаменное и Белогоровка.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в одно боевое столкновение близ Временного Яра.

На Торецком атак не было, однако враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по н.п. Дружба.

Враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах н.п. Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово 22 раза получили жесткий отпор от наших защитников. Четыре атаки продолжаются до сих пор. Противник несет значительные потери — по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 220 окупантов, 115 из них — безвозвратно. Уничтожены два танка, одна артсистема, две единицы автомобильной техники и один БпЛА окупантов, также повреждена одна единица автомобильной техники, две боевых бронированных машины и одна артсистема.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Екатериновки. В настоящее время украинские воины отбили 26 атак, 13 боестолкновений до сих пор продолжается.

На Времовском направлении наши войска отражали атаки противника, вблизи Богоявленки, Максимовки и Новоукраинки – пять атак отбиты, одна продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников из занимаемых рубежей вблизи н.п. Чаривное. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по н.п. Малая Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время по ее территории нанесено 19 ударов 20 российскими управляемыми авиабомбами.