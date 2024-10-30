В ЕС зафиксировали уже несколько тысяч солдат КНДР на территории РФ

Европейский разведывательный центр подтвердил присутствие на территории России нескольких тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Новое время.

Он подчеркнул, что присутствие войск КНДР на территории России является грубым нарушением Устава ООН и многочисленных резолюций Совбеза ООН.

«КНДР должна остановить оказание поддержки российским военным усилиям. Продолжение военной помощи из КНДР для российской агрессивной войны против Украины встретит ответ. Евросоюз координирует действия по этому делу с международными партнерами» , — подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он сообщил, что на этой неделе посетит Японию и Республику Корею, где встретится с министрами иностранных дел в рамках первого Стратегического диалога ЕС с обеими странами.

По информации США, Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок на востоке России. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине.