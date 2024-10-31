Ситуация на фронте к утру 31 октября: сводка Генштаба ВСУ

По состоянию на утро 31 октября за минувшие сутки на фронте зафиксировали 145 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 11 ракетных и 83 авиационных удара по территории Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба по состоянию на 08:00 31 октября.

"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением 11 ракет, а также 83 авиаудара, в частности, сбросил 146 КАБ. Кроме этого, совершил 5049 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1618 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Хотень, Новенькое, Стецковка, Писаревка Сумской области; Харьков, Малые Проходы, Кудиевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы, Петропавловка Харьковской области; Дружба, Мирноград, Романовка, Курахово Донецкой области; Малая Токмачка, Преображенка Запорожской области".

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых склада боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг один раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз.

На Северском направлении украинские защитники отбили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутой Яр и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемыми авиабомбами, осуществили 133 артиллерийских обстрела территории РФ.