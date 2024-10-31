Маска вызвали в суд из-за "предвыборных лотерей" в ключевых штатах

Американского миллиардера Илона Маска пригласили в суд в связи с иском о розыгрышах им миллиона долларов в ключевых штатах, в чем увидели замаскированное финансовое поощрение избирателей к регистрации и голосованию на предстоящих выборах президента. Об этом пишет CBS, сообщает Европейская правда.

На 31 октября Маска пригласили в суд в Филадельфии, где рассматривается иск против него окружного прокурора Ларри Краснера относительно розыгрышей миллионов долларов за подпись инициированной Маском петиции, для чего нужно регистрироваться избирателем.

Краснер подал иск с аргументацией, что таким образом Маск пытается повлиять на поведение избирателей перед президентскими выборами, на которых он активно агитирует за Дональда Трампа и с июля пожертвовал не менее 75 млн долларов в поддержку переизбрания Трампа.

Напомним, десяток бывших чиновников Республиканской партии и прокуроров призвали генпрокурора Меррика Гарланда и генпрокурора Пенсильвании исследовать соответствие закону розыгрышей от Маска.

Неофициально СМИ узнали, что Маск якобы получил письмо-предупреждение от Минюста, где предостерегают, что его щедрые подарки могут быть нарушением федерального законодательства.