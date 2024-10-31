МВД: Разрешение на оружие появится в "Дії" до конца января

В Единый реестр оружия уже внесено более 750 тыс. единиц оружия. До конца января 2025 года в приложении "Дія" будут отображаться электронные разрешения, а также информация о зарегистрированном оружии у владельцев, имеющих на руках бумажные разрешения с действующими сроками действия и данные по которым оцифрованы подразделениями полиции, сообщает Левый берег.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, в целом на учете в Национальной полиции Украины в настоящее время состоит более 1,4 млн единиц оружия.

Разрешение, отображаемое в "Дії", будет иметь QR-код, по которому можно будет его проверить.

"Фактически мы говорим о полноценном цифровом учете движения оружия от поставщика или от импортера, или от субъекта хозяйствования – в частности, магазина, где можно приобрести оружие, через разрешительную систему, через подразделения экспертной службы, где производится отстрел этого оружия, к владельцу, а далее – его оформление и переоформление. Все действия, которые происходят с этой единицей оружия, полностью отражены в Едином реестре оружия" , – пояснил Леонид Тимченко.

Единственное исключение будут иметь разрешения на наградное оружие, разрешение на которое нет срока действия, поэтому нет необходимости переводить их в электронный вид.

За более чем год функционирования Единого реестра оружия, который начал работу 23 июня 2023 года, в органы полиции поступило более 483 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов. Из этого количества полицейские приняли более 469 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

Полный запуск ЕРЗ на 100% произойдет только тогда, когда последнее бумажное разрешение-"книжечка" будет переведено в электронный вид. Поскольку такое разрешение выдается на три года с последующим возобновлением, то последнее бумажное разрешение заменят электронным в июне 2026 года.

Отметим, что Единый реестр оружия заработал в Украине 23 июня этого года. Туда вносят данные обо всем оружии, которое есть в нашей стране. Оружие, попавшее к нашим гражданам во время широкомасштабного вторжения РФ, не является их собственностью.

Единый реестр оружия планировали интегрировать с "Дією" еще осенью прошлого года.