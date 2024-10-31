Украина и Венгрия готовят документ безопасности, в частности, о НАТО – Зеленский
Готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией, частью которого являются вопросы безопасности, в том числе по НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, сообщает Укринформ.
"Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень положительно смотрим на это", – рассказал Зеленский.
Частью этого документа, по его словам, есть вопросы безопасности.
"Меньше всего, что мы просим у Венгрии, – не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать", – подчеркнул президент.