"Укрэнерго": Потребление электричества сегодня стабилизировалось

По состоянию на 09:30, 31 октября потребление электроэнергии в Украине соответствует уровню предыдущего дня. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 31 октября по состоянию на 9:30 оно было на том же уровне, что и в предыдущий день – в среду, 30 октября" , - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии в четверг запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 9542 МВт-час.

В свою очередь Министерство энергетики сообщает, что в течение 30 октября энергетики возобновили электроснабжение 3163 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Как сообщалось, если россияне продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру и эти атаки будут для врага удачными, зимой могут применяться ограничения электропотребления до 8 часов.