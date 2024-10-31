Пентагон: США готовы защитить Южную Корею ядерным оружием

Соединенные Штаты полностью привержены защите Южной Кореи и готовы использовать для этого любые средства, включая ядерное оружие. Об этом заявил на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой по должности Ким Ён Хёном в среду, 31 октября, в Вашингтоне, министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что обязательства США по расширенному сдерживанию остаются нерушимыми. Они "подкрепляются полным спектром американских оборонительных средств - обычных ракетных систем, ядерных и передовых неядерных вооружений", пояснил Остин.

Одновременно глава Пентагона сообщил о возобновлении крупномасштабных военных учений с Южной Кореей, что, по его словам, "значительно укрепит боеготовность" обеих стран.

Ллойд Остин и Ким Ён Хён также призвали вывести северокорейские подразделения из России. Вашингтон "продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы удержать Россию от использования этих войск в бою", однако существует "высокая вероятность" того, что Москва не откажется от своего намерения, заявил Остин. По его словам, северокорейские военные оснащены российской военной формой и оружием.

В свою очередь Ким Ён Хён предупредил, что возможное участие войск КНДР в войне РФ против Украины "может привести к эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове". Это связано с тем, что в обмен на использование своих подразделений Пхеньян "с высокой вероятностью" потребует от Москвы передачу технологий для поддержки программ вооружения КНДР, в том числе по ядерному оружию, межконтинентальным баллистическим ракетам и разведывательным спутникам, пояснил южнокорейский министр.