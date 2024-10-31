На Тайване тайфун: эвакуировали 6000 человек и отменили сотни авиарейсов

Тайфун "Конг-Рей" обрушился на Тайвань, пострадали по меньшей мере 27 человек, 6200 человек были эвакуированы, отменены сотни авиарейсов, сообщает Укринформ.

По данным вебсайта Tropical Storm Risk, тайфун "Конг-Рей" ослаб за ночь, но сохранил силу урагана четвертой категории со скоростью ветра более 250 километров в час. Вызванные тайфуном сильные ливни и ветер вызвали оползни. Ожидается, что на востоке Тайваня выпадет до 1,2 метра осадков.

Города и округа острова объявили 31 октября выходным днем. По данным Министерства транспорта Тайваня, отменены почти 300 международных авиарейсов, а также все внутренние рейсы и 139 паромных перевозок в и с близлежащих островов. Железнодорожное сообщение продолжает функционировать со значительным сокращением предоставления услуг пассажирам. Также была остановлена работа финансовых рынков.

Из опасных районов Тайваня в среду вечером эвакуировали 6200 человек.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что привело в готовность 36 тыс. военнослужащих для помощи в спасательных работах.

Тайваньские метеорологи заявили, что "Конг-Рэй", вероятно, станет самым мощным с 1996 года обрушившимся на Тайвань тайфуном.