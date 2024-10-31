В РФ правительство хочет запретить майнинг криптовалют: не хватает электроэнергии

В некоторых регионах России хотят запретить майнинг криптовалют на государственном уровне из-за проблем с электроэнергией. Об этом заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак, сообщает Экономическая правда.

"Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен. Любой" , - цитирует Грабчака ТАСС.

По его словам, это связано с дефицитом электроэнергии в некоторых регионах. В качестве примера таких зон он привел Дальний Восток, юго-запад Сибири и юг России.

"Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года" , - отметил Грабчак.

Напомним, Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют.

Республика России Дагестан призвала к усилению мер против криптовалютных майнеров, которые вызывают перебои с электроэнергией и пытаются обойти закон, строя майнинговые установки под землей.