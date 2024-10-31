В октябре суды вынесли около 100 решений об амнистии за первую "самоволку"

В октябре этого года по материалам Государственного бюро расследований суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных за первую "самоволку", а позволить им вернуться на службу.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении ГБР, сообщает Украинская правда.

В частности Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно оставил расположение воинской части в Донецкой области.

Во время досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.

Задержанный пояснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.

В конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военного, который в ноябре 2023 года самовольно оставил воинскую часть, дислоцировавшуюся на Волыни. Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.