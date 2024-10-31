В октябре суды вынесли около 100 решений об амнистии за первую "самоволку"
В октябре этого года по материалам Государственного бюро расследований суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных за первую "самоволку", а позволить им вернуться на службу. Об этом говорится в сообщении ГБР, сообщает Украинская правда.
В частности Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно оставил расположение воинской части в Донецкой области.
Во время досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.
Задержанный пояснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.
Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности.
В конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военного, который в ноябре 2023 года самовольно оставил воинскую часть, дислоцировавшуюся на Волыни. Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.
"ГБР отмечает, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, наказывается лишением свободы до 10 лет. Но те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с законом", – говорится в сообщении.