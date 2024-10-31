Зеленский подписал закон о соглашениях со следствием: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12039 по совершенствованию регулирования соглашений о признании виновности в производствах по коррупционным правонарушениям, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета Верховной Радмы по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Вчера направлено на подпись - сегодня уже законопроект о соглашениях со следствием подписан. Именно как и надо было, 31 октября. Поэтому деньги по траншу на 4 млрд евро будут" , - написал он в Телеграм.

Закон вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет.

При этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф.

за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ

за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн. НМДГ.

за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн. НМДГ

Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

При этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.