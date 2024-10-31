Китай впервые задействовал в учениях два авианосца

ВМС Китая впервые провели совместные военные учения с участием двух авианосных ударных групп.﻿ Со ссылкой на министерство обороны КНР, сообщает Новое время.

Учения проходили в Южнокитайском море. Там были привлечены авианосцы Ляонин и Шаньдун со своими отрядами боевых кораблей.

В оборонном ведомстве отметили, что во время тренировок экипажи обеих китайских авианосных ударных групп совершенствовали взаимодействие и боевое согласование при выполнении задач в море и подчеркнули, что обучение с двумя авианосцами является частью годового плана боевой подготовки ВМС.

Китай имеет в своем составе два авианосца Ляонин и Шаньдун водоизмещением около 50 000 тонн каждый, оснащенные обычными силовыми установками, которые используют для запуска самолетов методом трамплина.

Китай также построил третий авианосец Фуцзянь, имеющий водоизмещение более 80 000 тонн и использующее новейшую электромагнитную систему запуска самолетов. Он станет самым крупным и мощным боевым кораблем, когда-либо построенным азиатской страной, а также крупнейшим в мире неамериканским авианосцем.