В Польше надеются на "лучшее сотрудничество" с новым послом Украины

В Варшаве рассчитывают на «лучшее сотрудничество» с новым послом Украины, который должен появиться в Польше, сообщает Укринформ.

Об этом в комментарии отметил спикер МИД Польши Павел Вронский, комментируя информацию о назначении Василия Боднара новым послом Украины в РП.

«Мы рассчитываем на лучшее сотрудничество с каждым украинским послом в Польше. Мы – дружественная страна и желаем Украине всего наилучшего» , - подчеркнул Вронский.

Он добавил, что «сложно найти две другие страны, как Польша и Украина, где отношения были бы столь активны».

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Польше действующего посла Украины в Турции Василия Боднара.

До лета этого года послом Украины в Польше был Василий Зварыч. Указом от 21 июня Президент уволил его и назначил главой диппредставительства Украины в Чехии. Временным поверенным по делам Украины в Польше был Роман Шепеляк.