В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу (Обновлено)
Вечером 31 октября украинские власти объявили воздушную тревогу в столице и ряде областей из-за угрозы беспилотников. Со ссылкой на Воздушные силы, КГВА, Киевскую ОВА, сообщает Украинская правда.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - сообщили в КГВА.
Ранее воздушники предупреждали о движении ударных БпЛА:
- западнее Чернигова, курс западный.
- в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
- в районе Обухова Киевской области, курс западный.
- на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
- в западной части Полтавщины, курс западный.
- курсом на Днепр с севера.
- на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
- в восточной части Николаевской области, курс юго-западный.
- западнее Харькова, курс южный.
Также в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.
Обновлено: в 20:41 начальник КГВА Сергей Попко написал, что в столице работает ПВО.