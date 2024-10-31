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В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу (Обновлено)

В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу (Обновлено)
Фото: Facebook

Вечером 31 октября украинские власти объявили воздушную тревогу в столице и ряде областей из-за угрозы беспилотников.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, КГВА, Киевскую ОВА, сообщает Украинская правда.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - сообщили в КГВА.

Ранее воздушники предупреждали о движении ударных БпЛА:

  • западнее Чернигова, курс западный.
  • в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
  • в районе Обухова Киевской области, курс западный.
  • на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
  • в западной части Полтавщины, курс западный.
  • курсом на Днепр с севера.
  • на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
  • в восточной части Николаевской области, курс юго-западный.
  • западнее Харькова, курс южный.

Также в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО.

Обновлено: в 20:41 начальник КГВА Сергей Попко написал, что в столице работает ПВО.

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