Беларусь поднимала истребитель из-за российских беспилотников – "Гаюн"

В ночь на 1 ноября Беларусь подняла очередной истребитель из-за группы российских БпЛА на территории страны.﻿﻿ Об этом информирует "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные Telegram-каналов, сообщает Украинская правда.

В сообщении "Беларуски Гаюн" отметил, что группа БпЛА, которая зашла в районе Любеча, взяла северо-западный курс и летела на Хойники, а дальше на Мозырь, а не в направлении Украины.

Впоследствии Гаюн добавил, что очередной истребитель ВВС РБ был поднят с аэродрома "Барановичи" около 01:40 (по местному времени - ред.).