СМИ: Армия Израиля нанесла удары по Бейруту, разрушены десятки домов
Ночью Армия обороны Израиля нанесла по меньшей мере десять ударов по южным пригородам Бейрута. Разрушен ряд домов, имеющих отношение к группировке "Хезболла", сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Израильские военные самолеты осуществили 10 налетов на пригородные районы Гобейри и Аль-Кафаат, шоссе Сайед Хади, окрестности комплекса Аль-Муджтаба и старую дорогу к аэропорту.
Взрывы прогремели в пригороде города после того, как военные приказали эвакуировать несколько зданий в опорном пункте "Хезболлы".
"Рейды оставили массовые разрушения в районах, подвергшихся ударам, поскольку десятки зданий были сравнены с землей, в дополнение к вспышкам пожаров", - сообщает ливанское Национальное агентство новостей (NNA).
В сети обнародовали видео атак ЦАХАЛа.
Обстрелы Бейрута и Ливана
Армия Израиля 1 октября начала наземную операцию на юге Ливана. Задачей является оттеснить боевиков исламской группировки "Хезболла" от границы с Израилем.
Одновременно военные обстреливают города Ливана и Бейрут, где располагаются объекты террористов.
В начале октября израильская армия пять раз обстреляла объекты боевиков в Бейруте. Один из взрывов прогремел в районе аэропорта.
Позже в ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы".