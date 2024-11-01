СМИ: Армия Израиля нанесла удары по Бейруту, разрушены десятки домов

Ночью Армия обороны Израиля нанесла по меньшей мере десять ударов по южным пригородам Бейрута. Разрушен ряд домов, имеющих отношение к группировке "Хезболла", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные самолеты осуществили 10 налетов на пригородные районы Гобейри и Аль-Кафаат, шоссе Сайед Хади, окрестности комплекса Аль-Муджтаба и старую дорогу к аэропорту.

Взрывы прогремели в пригороде города после того, как военные приказали эвакуировать несколько зданий в опорном пункте "Хезболлы".

"Рейды оставили массовые разрушения в районах, подвергшихся ударам, поскольку десятки зданий были сравнены с землей, в дополнение к вспышкам пожаров" , - сообщает ливанское Национальное агентство новостей (NNA).

В сети обнародовали видео атак ЦАХАЛа.

14 Israeli airstrikes on the southern suburbs of Beirut since midnight pic.twitter.com/9HRV6DYzFI — Lou Rage (@lifepeptides) November 1, 2024

The First Israeli Airstrikes now against the Dahieh Suburb of Southern Beirut in nearly a Week. pic.twitter.com/IqURN3lDk2 — Alex Kennedy (@therealmindman) November 1, 2024

Обстрелы Бейрута и Ливана

Армия Израиля 1 октября начала наземную операцию на юге Ливана. Задачей является оттеснить боевиков исламской группировки "Хезболла" от границы с Израилем.

Одновременно военные обстреливают города Ливана и Бейрут, где располагаются объекты террористов.

В начале октября израильская армия пять раз обстреляла объекты боевиков в Бейруте. Один из взрывов прогремел в районе аэропорта.

Позже в ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из лидеров "Хезболлы".