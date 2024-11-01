ПВО сбила ракету и 31 беспилотник – Воздушные силы о ночной атаке

В ночь на 1 ноября россияне применили для ударов по Украине управляемые авиационные ракеты и беспилотники. Силы ПВО сбили одну ракету и 31 "Шахед" и дрон неустановленного типа, еще 14 беспилотников локационно потеряны. Также три дрона улетели в Беларусь.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности оккупанты нанесли удар, применив 48 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа по направлениям Орел, Курск (РФ), а также тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной части Херсонщины.Тактическая авиация противника нанесла удары управляемым Сумской области и Запорожья.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 31 вражеского БПЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БПЛА - полетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях" , - говорится в сообщении.

По предварительным результатам обошлось без жертв.

Однако в результате российской ракетно-дроновой атаки из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.