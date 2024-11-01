Генштаб: На фронте 170 столкновений, больше всего – на Кураховском направлении

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Кураховском направлении – 60. Также оккупанты активно атаковали на Покровском направлении – зафиксировано 35 боев.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 1 ноября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением семи ракет, а также 57 авиаударов, сбросил 108 КАБ, применил 1366 дронов-камикадзе. Кроме этого, произвел 4241 обстрел, из них 160 из РСЗО.

В Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого.

На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак позиций наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявления и Трудового. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации, российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.