В РФ бывшего работника консульства США осудили на пять лет

Приморский краевой суд приговорил к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова, обвиняемого в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает Медиазона.

Суд также назначил мужчине штраф в 1 млн рублей и год и четыре месяца ограничения свободы после отбытия реального срока. Кроме того, у Шонова конфисковали более 400 тысяч рублей и устройство, "использовавшееся при совершении преступления".

О деле 64-летнего россиянина стало известно весной прошлого года. Тогда его перевели из следственного изолятора во Владивостоке в столичный СИЗО "Лефортово". Подробности дела не раскрывались.

В августе 2023 года ФСБ подтвердила задержание Шонова и объявила, что ему вменяют статью о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами. По версии ведомства, с сентября 2022 года мужчина за деньги "выполнял задания" сотрудников посольства США в Москве: собирал информацию о ходе войны в Украине и мобилизации в России, а также о "проблемных моментах" и их влиянии на "протестную активность населения".

ФСБ утверждает, что задания Шонову давали секретари посольства США в Москве Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн, которых спецслужба называет работниками "политического отдела" дипмиссии. На видео ФСБ с моментом задержания Шонова включили кадры, на которых Бернстин посещает суды в Москве. Он регулярно ходил от посольства на политические процессы. После ареста Шонова МИД России объявил Силлина и Бернстайна персонами нон грата и выслал их из страны.

Шонов работал в американском консульстве во Владивостоке более 25 лет.

Госдепартамент США называл преследование Шонова необоснованным.

"Единственной ролью г-на Шонова на момент его ареста было составление сводок материалов прессы из общедоступных источников российских СМИ. Тот факт, что он подвергается преследованию в соответствии с законом о "конфиденциальном сотрудничестве", подчеркивает вопиющее использование Российской Федерацией все более репрессивных законов против своих собственных граждан" , — сообщал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

В апреле правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Шонова политическим заключенным.