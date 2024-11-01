Лавров планирует лично принять участие в встрече ОБСЕ на Мальте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров собирается лично присутствовать на министерской встрече ОБСЕ в декабре 2024 года, что может стать его первым визитом в страну ЕС после полномасштабного нападения России на Украину, сообщает Европейская правда.

Лавров якобы собирается лично лететь на встречу Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая будет проходить 5-6 декабря на Мальте, которая сейчас председательствует в организации. Это подтвердила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова и акцентировала, что Мальта как принимающая страна "должна обеспечить возможность работы всем странам-членам".

"Ведомости" приводят также комментарий посольства Мальты в России. В нем говорится, что решение о проведении министериала "касается всех членов, включая Российскую Федерацию", а практические детали и конкретные приглашения "будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время". В то же время в комментарии обошли вопрос возможности присутствия Лаврова, который находится под санкциями.

В секретариате ОБСЕ сообщили, что не могут ничего добавить к комментариям посольства.

Если бы Сергея Лаврова впустили на Мальту, это будет первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны. В то же время Лаврова впускали в США для участия в мероприятиях ООН. В прошлом году его впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС.

Мальту избрали председательствующим государством ОБСЕ на министерской встрече в Скопье, столице Северной Македонии, 1 декабря.

Перед тем Россия в течение многих месяцев блокировала работу ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством – которое должно было бы занять эту роль. Глава российского МИД Сергей Лавров до последнего не исключал, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

В феврале 2024 года глава МИД Мальты Иен Борг, который в 2024 году является действующим председателем ОБСЕ, приезжал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским.