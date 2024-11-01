В "Дії" запустят функцию продления валютных расчетов
Министерство экономики запускает онлайн-процедуру продления предельных сроков валютных расчетов в международной торговле. Об этом говорится в сообщении Минэкономики, сообщает Экономическая правда.
С 31 октября новая услуга запускается в режиме бета-тестирования на портале "Дія". Утверждается, что она позволит за час подать все необходимые документы и получить заключение без посещения банков и государственных учреждений. Полноценный запуск сервиса планируется в декабре 2024 года.
Бета-тестирование доступно для 100 предпринимателей, могут принять участие как юридические лица, так и физические лица-предприниматели.
"Цифровизация продления предельных сроков валютных расчетов - это то, о чем давно просили украинские экспортеры и импортеры", - прокомментировала запуск услуги министр Юлия Свириденко.
Продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров и предназначено для товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока: промышленного оборудования, медицинского и военного оборудования, а также продукции, заказанной через международные тендеры.
В 2023 году было выдано около 1500 заключений о продлении предельных сроков расчетов, за шесть месяцев 2024 года - почти 600.
Минэкономики указало, что цифровизация этого процесса предоставит украинскому бизнесу ряд существенных преимуществ: экономию времени и ресурсов, автоматизацию и удобство, минимизацию рисков и тому подобное.