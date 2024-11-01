В "Дії" запустят функцию продления валютных расчетов

Министерство экономики запускает онлайн-процедуру продления предельных сроков валютных расчетов в международной торговле.﻿ Об этом говорится в сообщении Минэкономики, сообщает Экономическая правда.

С 31 октября новая услуга запускается в режиме бета-тестирования на портале "Дія". Утверждается, что она позволит за час подать все необходимые документы и получить заключение без посещения банков и государственных учреждений. Полноценный запуск сервиса планируется в декабре 2024 года.

Бета-тестирование доступно для 100 предпринимателей, могут принять участие как юридические лица, так и физические лица-предприниматели.

"Цифровизация продления предельных сроков валютных расчетов - это то, о чем давно просили украинские экспортеры и импортеры" , - прокомментировала запуск услуги министр Юлия Свириденко.

Продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров и предназначено для товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока: промышленного оборудования, медицинского и военного оборудования, а также продукции, заказанной через международные тендеры.

В 2023 году было выдано около 1500 заключений о продлении предельных сроков расчетов, за шесть месяцев 2024 года - почти 600.

Минэкономики указало, что цифровизация этого процесса предоставит украинскому бизнесу ряд существенных преимуществ: экономию времени и ресурсов, автоматизацию и удобство, минимизацию рисков и тому подобное.