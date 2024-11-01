Правящая партия Грузии отказалась выполнять условие для интеграции в ЕС

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявили, что не будут отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния", который стал одной из причин ухудшения отношений страны с западными партнерами и замораживание движения страны в ЕС. Об этом сказал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, сообщает Европейская правда.

В ходе брифинга ему задали вопрос о возможности отзыва скандального закона, на что он ответил:

"Нет. Вы не обрадует﻿есь, но мы не будем его отзывать".

По словам Мдинарадзе, если бы в Грузии не было этого закона, "на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч людей".

"И этот закон, и запрет пропаганды (закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды". – Ред.) были легитимизирова﻿ны большинством грузинского народа" , – добавил представитель партии власти Грузии.

В ЕС неоднократно заявляли, что принятие аналога российского закона об иноагентах приостановило евроинтеграцию Грузии.

Также в ЕС критиковали законодательный пакет, ограничивающий права представителей ЛГБТ, отмечая, что он еще больше уводит Грузию с пути ЕС.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил 30 октября, что отмена закона об "иностранном влиянии" и закона о так называемых "семейных ценностях" является условием, которое позволит стать Грузии на путь возобновления движения в ЕС.